Роковые поражения. "Зенит" и "Краснодар" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 25 ноября. Петербургский "Зенит" и "Краснодар" потерпели поражения в матчах четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и лишились шансов на выход в плей-офф турнира. "Краснодар" на своем поле уступил испанской "Севилье" со счетом 1:2, а "Зенит" на выезде проиграл итальянскому "Лацио" (1:3). Российские клубы не одержали ни одной победы в 14 еврокубковых матчах нынешнего сезона. Если в игре третьего тура с "Севильей" несколько ключевых игроков "Краснодара" отсутствовало из-за болезни, то к домашней встрече российская команда подходила практически в оптимальном составе. Отсутствовал только вратарь Матвей Сафонов, которого заменил Евгений Городов. У "Севильи" же не могли играть капитан команды Хесус Навас, основной вратарь Яссин Буну, форвард Карлос Фернандес и полузащитник Сусо.

Испанская команда открыла счет уже на четвертой минуте благодаря дальнему удару Ивана Ракитича и в первом тайме контролировала игру, не давая хозяевам шансов сравнять счет. Вторую половину встречи "Краснодар" провел значительно лучше и заслуженно сравнял счет усилиями вышедшего на замену Вандерсона. Он стал автором первого в истории "Краснодара" гола в домашних матчах группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда имела шансы выйти вперед, но ближе к концу игры инициатива полностью перешла к "Севилье". Во время одной из опасных атак соперника Кайо и Юрий Газинский устроили перепалку, а хозяева едва не пропустили. Этим игроки "Краснодара" напомнили эпизод из матча Лиги чемпионов сезона-1995/96 в Лужниках между "Спартаком" и "Блэкберном" (3:0), когда англичане подрались в неудачной для себя игре. "Если кто-то говорит на повышенных тонах, это даже хорошо. Это нормальный, рабочий момент. Мужчины играют, мужчины хотят выиграть. Да, бывают повышенные разговоры, бывают драки, и это часть нашей профессии", - сказал после матча главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. На пятой добавленной минуте испанцы добились своего, победный мяч забил Мунир Эль-Хаддади. "Краснодар" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но может продолжить борьбу в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе E. Российская команда и французский "Ренн" имеют по одному очку после четырех матчей, "Севилья" и английский "Челси" набрали по 10 и обеспечили себе выход из группы. В следующем туре "Краснодар" примет "Ренн" и в случае победы гарантирует себе третье место, а в случае поражения потеряет шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Лига чемпионов-2020/21. Группа Е Место Команда И В Н П М О 1 Челси 4 3 1 0 9-1 10 2 Севилья 4 3 1 0 6-3 10 3 Краснодар 4 0 1 3 4-10 1 4 Ренн 4 0 1 3 2-7 1

"Зенит" не в оптимальных кондициях В домашнем матче третьего тура с "Лацио" "Зенит" большую часть времени владел инициативой и вел в счете, но в итоге упустил победу (1:1). Содержание игры давало повод болельщикам петербургской команды рассчитывать на положительный результат в Италии. Ситуацию усугубили травмы. Не смогли принять участие в игре полузащитники Вендел и Магомед Оздоев, защитники Даниил Круговой и Вячеслав Караваев.

Позицию правого защитника был вынужден занять полузащитник Далер Кузяев. Потери не обошли стороной и "Лацио", из-за болезни встречу пропускали капитан команды Сенад Лулич и Сергей Милинкович-Савич. Однако по сравнению с игрой в Санкт-Петербурге в состав вернулись полузащитник Лукас Лейва и лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Италии Чиро Иммобиле. Именно он и стал главным героем встречи. Уже на третьей минуте форвард открыл счет сильным дальним ударом, а в начале второго тайма заработал пенальти и сам же его реализовал, оформив дубль. Чуть раньше, в середине первого тайма, команды обменялись голами. У хозяев на 22-й минуте отличился Марко Пароло, а через три минуты Артем Дзюба сократил разрыв в счете. Дзюба забил свой девятый гол в Лиге чемпионов и стал лучшим российским бомбардиром в истории турнира. Восемь мячей в активе Андрея Тихонова, который отличался за московский "Спартак" в 90-е годы. Лига чемпионов проводится с сезона-1992/93, с учетом Кубка европейских чемпионов лучшим является Сергей Юран с 13 голами. Он забивал за "Спартак", португальскую "Бенфику" и австрийский "Штурм".

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Во втором тайме на поле впервые после травм появились Себастьян Дриуссии и Сердар Азмун, также на замену вышли 18-летний Даниил Шамкин и 21-летний Леон Мусаев. "Игра для нас началась неудачно - два прекрасных дальних удара позволили "Лацио" играть в своей манере на контратаках. Игроки, которые вышли на поле, находятся в неоптимальных кондициях. Мы дали возможность сыграть молодым, которые хорошо вышли, но удачно сыграть не смогли", - сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак. "Зенит" третий год подряд не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов, в двух предыдущих случаях петербуржцы занимали последнее место в группе F. Первой с девятью очками идет дортмундская "Боруссия", разгромившая "Брюгге" (3:0), "Лацио", набрав восемь очков, занимает второе место, "Брюгге" - третье (4 очка), "Зенит" - четвертое (1). Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, "Зениту" необходимо на выезде обыгрывать "Брюгге" в следующем туре. В этом матче петербургской команде из-за перебора желтых карточек не поможет защитник Деян Ловрен.

Лига чемпионов-2020/21. Группа F Место Команда И В Н П М О 1 Боруссия Д 4 3 0 1 9-3 9 2 Лацио 4 2 2 0 8-4 8 3 Брюгге 4 1 1 2 3-8 4 4 Зенит 4 0 1 3 3-8 1

Российские клубы на групповом этапе Лиге чемпионов Команды из России не могут пробиться в плей-офф Лиги чемпионов с 2016 года, тогда это удалось сделать "Зениту". Клуб из Санкт-Петербурга выходил из группы трижды (2012, 2014, 2016) и каждый раз уступал в 1/8 финала. Впервые в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы сумел пробиться московский "Спартак" в сезоне-1995/96. Красно-белые одержали шесть побед на групповом этапе, но в 1/4 финала уступили французскому "Нанту" (0:2, 2:2). В сезоне-2003/04 в плей-офф вышел московский "Локомотив". Железнодорожники в 1/8 финала уступили будущему финалисту турнира "Монако", соперник вышел в следующую стадию благодаря голу на чужом поле (2:1, 0:1). В сезоне-2011/12 единственный раз в истории в плей-офф Лиги чемпионов оказались две российские команды - ЦСКА и "Зенит". В 1/8 финала армейцы уступили мадридскому "Реалу" (1:1, 1:4), а петербуржцы - португальской "Бенфике" (3:2, 0:2).