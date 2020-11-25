Первый игрок НХЛ из числа коренного населения Канады умер в 86 лет от коронавируса

ТАСС, 25 ноября. Фрэд Сасакамосэ, первый игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из числа коренного населения Канады, скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

19 ноября Сасакамосэ сдал тест на коронавирус с положительным результатом и позднее был госпитализирован.

"Этот вирус нанес настолько сильный урон его легким, что он просто не смог бороться, его тело не успевало", - сказал сын Сасакамосэ Нил.

"Национальная хоккейная лига скорбит в связи с уходом такого невероятного человека и выражает свои соболезнования его семье и бесчисленному множеству молодых людей из числа коренного населения, чьи жизни он изменил", - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Сасакамосэ родился 25 декабря 1933 года. Он сыграл 11 матчей за клуб НХЛ "Чикаго" в сезоне-1954/55. После окончания спортивной карьеры занимался популяризацией хоккея среди коренного населения Канады.