Дзюба считает менталитет игроков проблемой "Зенита" в матчах Лиги чемпионов

Российский клуб в гостях проиграл итальянскому "Лацио" со счетом 1:3 в четвертом туре группового этапа и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Мне кажется, проблема в менталитете, - заявил Дзюба. - Надо перестать бояться и перекладывать ответственность, каждый должен отвечать. Должна быть общая и командная ответственность. Посмотрите, как играют европейцы: не боятся, раскованно".

"В Лиге чемпионов нельзя включаться через пять, через десять минут. Это нужно делать с первой секунды, постоянно вступать в единоборства, играть вперед", - добавил Дзюба.

В следующем туре "Зенит" 2 декабря в гостях сыграет с бельгийским "Брюгге".