{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Дзюба считает менталитет игроков проблемой "Зенита" в матчах Лиги чемпионов

Российский клуб в гостях уступил итальянскому "Лацио" со счетом 1:3 в четвертом туре группового этапа и потерял шансы на выход в плей-офф турнира

ТАСС, 25 ноября. Нападающий российского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба считает менталитет игроков проблемой команды в матчах Лиги чемпионов. Комментарий Дзюбы приводит пресс-служба "Зенита".

На эту тему
Михаил Кержаков: в Лиге чемпионов малейшие оплошности наказываются

Российский клуб в гостях проиграл итальянскому "Лацио" со счетом 1:3 в четвертом туре группового этапа и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Мне кажется, проблема в менталитете, - заявил Дзюба. - Надо перестать бояться и перекладывать ответственность, каждый должен отвечать. Должна быть общая и командная ответственность. Посмотрите, как играют европейцы: не боятся, раскованно".

"В Лиге чемпионов нельзя включаться через пять, через десять минут. Это нужно делать с первой секунды, постоянно вступать в единоборства, играть вперед", - добавил Дзюба.

В следующем туре "Зенит" 2 декабря в гостях сыграет с бельгийским "Брюгге".

Теги
Дзюба, Артем Сергеевич
Лига чемпионов
Семак не считает провалом выступление "Зенита" в Лиге чемпионов
Клуб из Санкт-Петербурга в четвертом туре группового этапа проиграл "Лацио" со счетом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф турнира
Читать полностью