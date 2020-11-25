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КХЛ

Бывший наставник ХК "Локомотив" Пелино стал помощником главного тренера в "Металлурге"

Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до конца сезона
Майк Пелино Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Майк Пелино
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Канадский специалист Майкл Пелино вошел в тренерский штаб магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Пелино займет должность помощника главного тренера, соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до конца сезона.

Пелино с 2013 по 2018 год работал в системе магнитогорского клуба на аналогичной позиции. В 2016 году он вместе с клубом стал победителем Кубка Гагарина. В качестве ассистента главного тренера он работал в сборной Канады, с которой выиграл Олимпийские игры (2002) и чемпионат мира (2003, 2004). В 2019 году он возглавил ярославский "Локомотив", который покинул перед началом текущего сезона.

"Металлург" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 29 матчах 35 очков.

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