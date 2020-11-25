Теннисист Рублев назвал 2020 год лучшим в карьере

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев считает сезон 2020 года самым успешным в карьере. Об этом он рассказал ТАСС.

В активе Рублева семь титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), пять из которых он завоевал в завершившемся сезоне. Он трижды в карьере доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.

"Сезон получился самым лучшим на данный момент, - сказал Рублев. - Главная задача - больше прогрессировать и лучше. Есть много над чем работать, что улучшать. С полной мотивацией жду начала предсезонки, которая стартует через неделю".

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP.