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ATP

Теннисист Рублев назвал 2020 год лучшим в карьере

Россиянин завоевал в прошлом сезоне пять титулов на турнирах ATP
Андрей Рублев EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев считает сезон 2020 года самым успешным в карьере. Об этом он рассказал ТАСС.

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В активе Рублева семь титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), пять из которых он завоевал в завершившемся сезоне. Он трижды в карьере доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.

"Сезон получился самым лучшим на данный момент, - сказал Рублев. - Главная задача - больше прогрессировать и лучше. Есть много над чем работать, что улучшать. С полной мотивацией жду начала предсезонки, которая стартует через неделю".

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP.

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