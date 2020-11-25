Боксер Головкин проведет следующий поединок 18 декабря

ТАСС, 25 ноября. Титульный поединок между чемпионом мира по версии Международной федерации бокса (IBF) в среднем весе Геннадием Головкиным из Казахстана и поляком Камилем Шереметой состоится 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба стриминговой платформы DAZN.

Бой пройдет во Флориде.

На счету 38-летнего Головкина 42 боя, в которых он одержал 40 побед, потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью. Единственное поражение ему нанес мексиканец Сауль Альварес, отняв 15 сентября 2018 года у Головкина титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBС), Международной боксерской организации (IBO), а также The Ring.

В активе 31-летнего Шереметы 21 победа и ни одного поражения.