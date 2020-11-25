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Фигурное катание

Тарасова поблагодарила Мишина за подготовку фигуриста Коляды к сезону

Российский спортсмен занял первое место на этапе серии Гран-при в Москве
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Алексею Мишину удалось вернуть российского фигуриста Михаила Коляду на прежний высокой уровень, за что ему благодарны все коллеги по тренерскому цеху. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

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В субботу Коляда занял первое место на этапе серии Гран-при в Москве. Для призера чемпионатов мира и Европы эта победа стала третьей подряд в сезоне, перед началом которого он перешел в группу Мишина.

"Я так рада за Алексея Николаевича, все тренеры его благодарят за то, что он восстанавливает Мишу. Это ведь такая точечная работа. Перешел бы он к нему пораньше... Но имеем то, что имеем", - сказала Тарасова.

Коляде 25 лет, он является серебряным призером Игр 2018 года в командных соревнованиях. После олимпийского сезона его результаты пошли на спад. Летом 2020 года он решил уйти от Валентины Чеботаревой, под руководством которой тренировался с пяти лет.

Теги
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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