Прощание с экс-тренером сборной России по биатлону Ткаченко состоится в четверг в Ижевске

ИЖЕВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания и похороны бывшего тренера сборной России по биатлону Михаила Ткаченко пройдут в Ижевске 26 ноября. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минспорта Удмуртской Республики.

Ткаченко умер 24 ноября в возрасте 67 лет после продолжительной болезни, с которой боролся с 2014 года.

"Прощание состоится в четверг, 26 ноября, с 10:00 до 11:00 часов (по местному времени) в похоронном доме "Вознесение". Отпевание в 11:30 в Храме Георгия Победоносца, рядом со спортивным комплексом "Биатлон". Похоронят Михаила Владимировича на Хохряковском кладбище", - сказано в сообщении.

Ткаченко являлся тренером таких спортсменов, как шестикратный чемпион мира Валерий Медведцев, трехкратный чемпион мира Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарев, Анна Кунаева.

В 2011 году он был главным тренером сборной России на домашнем чемпионате мира. Под его руководством российские спортсмены завоевали три серебряные медали.