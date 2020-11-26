Убежать от коронавируса. Русская рулетка в новом сезоне лыжных гонок

Международный сезон в лыжных видах спорта может превратиться в кошмар, если пандемия коронавируса в ближайшие месяцы резко не сбавит обороты. Для России наиболее остро стоит вопрос календаря в лыжных гонках, где собраны основные ее звезды. Александр Большунов, Сергей Устюгов, Наталья Непряева — вот герои российского спорта, от которых будут ждать высоких результатов, в том числе на февральском чемпионате мира. Однако предлагаемые условия проведения соревнований могут обрушить все надежды. Виной всему — погоня за деньгами. Международная федерация лыжного спорта (FIS) была непреклонна в своем желании сохранить принятый в доковидную эпоху календарь. Довольно опрометчивое решение, учитывая, что он предполагает большое число переездов, причем по территории европейских стран, в которых действуют жесткие ограничения и карантинные меры. Проще говоря, даже единичные случаи заражения будут грозить командам полным отстранением и карантином. Сначала в Финляндии, после — Швейцарии, еще позже — в Германии. И это речь только о первом триместре календаря, который завершится с наступлением нового года.

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Примеры с российской бобслейной командой или шведской горнолыжной, которые не были допущены к старту в силу наличия у них людей с положительным тестом на ковид, оптимизма не внушают. Нужно еще учитывать, что передвижение между странами будет осуществляться не чартерами, а регулярными рейсами, среди которых отсутствуют варианты прямых перелетов — команды в любом случае будут ждать стыковки. А любой заход в аэропорт в текущей ситуации — это риск. Команды еще и теряют на билетах. Для начала — в Норвегию, куда они должны были поехать после первого этапа Кубка мира в финской Руке. Лиллехаммер от проведения соревнований отказался, причем сделал это за две недели до старта сезона. А ведь этому примеру могут последовать другие организаторы этапов, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. И это еще один камень в огород FIS, которая явно пустила ситуацию на самотек. Цена здоровья Международная федерация самоустранилась от решения организационных проблем: вопросами карантина будут заниматься местные органы здравоохранения, переездами между этапами — сами сборные, на них же возложили и расходы по тестированию. Команды уже прикинули, что за сезон это обойдется в сумму порядка полумиллиона евро. Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, российская команда тоже пока озадачена необходимостью искать средства на эти цели. Для сравнения: в биатлоне все было организовано четче — тестирование на себя взяла международная федерация, она же сократила число мест проведения гонок, сохранив при этом их количество. Очевидно, что при таком подходе риск получить соревнования, на которые выйдет лишь половина участников, значительно ниже.

Но FIS решила идти своим путем. К чему это приведет — покажет время. Но нельзя исключать, что в случае выявления в командах вспышек коронавируса те будут просто отказываться от дальнейшего выступления. Особенно, если от участия в стартах их будут отлучать за положительные тесты не у самих спортсменов, а у тренеров или других специалистов команды. Ассоциация лыжных видов спорта России просила FIS перенести старт сезона на последние числа декабря или на новый год, однако та на это предложение даже ничего не ответила. "Тут все понятно — они считают деньги, — высказалась на проблемную тему президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Видимо, боятся, что спонсоры меньше заплатят, наверное, телевидение им руки выкручивает. Не знаю, насколько правильно подвергать людей риску ради этих денег". "Все понимают, что это какая-то рулетка, как в лотерее — повезет или не повезет", — заметила она. Знакомые все лица В сборной России уже есть первые неспортивные потери, правда, не связанные с коронавирусом. Речь идет о двукратном чемпионе мира Сергее Устюгове, который вынужден пропустить первый этап Кубка мира, старт которого намечен на 27 ноября. Во время заключительного подготовительного сбора он простудился и был вынужден пропустить блок тренировок. В контрольном старте Устюгов стал лишь 30-м, поэтому его было решено поберечь до Швейцарии. После триумфального 2017 года и пропуска Олимпиады Устюгов все никак не может обрести стабильность, ему постоянно мешают то травмы, то болезни. Если и этот сезон не получится спасти, то главные надежды России будут связаны с Большуновым — действующим победителем Кубка мира.

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