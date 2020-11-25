СМИ: Майк Тайсон получит $10 млн за бой с Роем Джонсом

Джонс, по его информации, должен получить около $3 млн. Поединок пройдет 28 ноября.

ТАСС, 25 ноября. Призовые американского боксера Майка Тайсона в поединке с Роем Джонсом - младшим составят $10 млн. Об этом сообщил в своем Twitter журналист портала Yahoo Sports Кевин Айоул.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.