Арктические зимние игры в 2026 году пройдут на Ямале

ТАСС, 25 ноября. Ямало-Ненецкий автономный округ включен в график проведения Арктических зимних игр - 2026. Об этом сообщил директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров.

"Ямал включен в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год. Сейчас департамент работает над финальным пакетом документов для организации проведения соревнований на территории округа. Арктические зимние игры на Ямале - это возможность еще больше привлечь внимание к региону, повысить его престиж и туристический потенциал", - цитирует Мажарова пресс-служба правительства округа.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года, их участниками являются представители России, Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. С 2004 года Россию на соревнованиях представляет команда Ямала. В 2020 году Арктические игры, которые должны были пройти в Канаде, были отменены из-за распространения коронавируса.