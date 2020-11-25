Тест на коронавирус футболиста ЦСКА Дзагоева показал сомнительный результат

"По сомнительным тестам нам надо посмотреть еще состояние Дзагоева, там есть проблемы с тестом, - сказал Гончаренко. - Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой, у него проблемы с коленом. У Карпова тоже проявились предыдущие проблемы".

В четверг ЦСКА проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы с нидерландским "Фейенордом". "Все игроки, которые были в заявке на матч с "Сочи", готовы к игре. Сегодня мы оценим состояние Марио Фернандеса и Виктора Васина, посмотрим, насколько они готовы по тесту. По физическим тестам Марио готов хорошо, скорее всего, мы будем опираться на тех игроков, которые были у нас с "Сочи", - пояснил главный тренер ЦСКА.

После трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе K с двумя очками. Лидирует в квартете загребское "Динамо" (5 очков), австрийский "Вольфсберг" и "Фейенорд" набрали по 4 очка.