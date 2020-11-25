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Футбол в России

Восемь футболистов "Тамбова" отказываются выходить на матч со "Спартаком"

Встреча 17-го тура РПЛ состоится 5 декабря
Игроки "Тамбова" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки "Тамбова"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Восемь футболистов "Тамбова" не хотят выходить на матч 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" из-за задолженностей по зарплате. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Ранее генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. В противном случае они собираются бойкотировать матч против московского "Спартака". Встреча состоится 5 декабря.

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"Восемь футболистов, встречавшихся с губернатором, не хотят выходить на матч со "Спартаком, - сказал Худяков. - Бойкот объявляю не я, а футболисты. Я как руководитель буду делать все, чтобы этого бойкота не было. Если руководители региона не выйдут на связь, я буду сам что-то решать. Получится у меня убедить игроков или нет - это второй вопрос".

В следующем туре 29 ноября "Тамбов" на выезде сыграет с "Уфой". "Почему игроки выбрали не выходить именно на матч со "Спартаком", это надо спросить у них, а не у меня", - отметил спортивный директор "Тамбова".

Ранее Худяков сообщил ТАСС, что не исключает вероятности снятия команды с чемпионата России по ходу сезона. "Ситуация действительно сложная, ребята это понимают. Пока подвижек нет никаких. Все может быть", - заключил Худяков.

"Тамбов" после 15 туров набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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