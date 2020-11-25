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Летние олимпийские виды спорта

Власенко переизбран президентом Российской федерации прыжков в воду

Выборы прошли на безальтернативной основе
Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко Стоян Васев/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Алексей Власенко переизбран на пост президента Российской федерации прыжков в воду. Его кандидатуру единогласно поддержали делегаты отчетно-выборной конференции, которая проходит в среду в Москве.

Выборы прошли на безальтернативной основе, срок полномочий Власенко продлен на четыре года.

Впервые президентом Российской федерации прыжков в воду Власенко был избран в 2010 году.

Власенко 55 лет. В ноябре он был переизбран на пост президента Федерации синхронного плавания России. 27 ноября он примет участие в выборах главы Федерации водного поло России, которую возглавляет с 2016 года.

В начале ноября Власенко был переизбран в бюро Европейской лиги плавания (LEN).

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