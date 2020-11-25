Майгуров рассказал о вариантах замен в сборной России по ходу первых этапов КМ по биатлону

Первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти с 28 ноября по 6 декабря, оставшиеся два декабрьских этапа примет австрийский Хохфильцен. Замены могут быть произведены в случае заболевания биатлонистов.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) будет готов в случае необходимости произвести замену в сборной России по ходу первых четырех этапов Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Виктор Майгуров.

"Шенгенские визы оформлены для основного и резервного составов - они есть у 18 девочек и у 18 мальчиков. Все, кто остался в России, будут готовы выехать на замену. Единственное, надо будет оценивать необходимость этих замен", - сказал Майгуров.

"Команды уехали, имея в составах по одному запасному, так что будем оценивать риски. Если будет один [заболевший], то большой проблемой это не станет, если двое, то будем смотреть по ситуации - исходить из того, кто заболел", - добавил он.

Глава СБР не исключил, что после двух этапов Кубка мира замены в команде могут произойти по спортивному принципу. "Возможно, будет ротация, хотя, как я уже сказал, в командах у нас есть по одному запасному. Все еще будет зависеть от логистики - сложности нашему виду спорта добавляет то, что необходимо получать международное разрешение на оружие. Так что посмотрим", - заметил он.

Сейчас в мужской и женской командах России находится по семь биатлонистов. Все уже находятся в Контиолахти.