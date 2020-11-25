ЦСКА ответил на слова Черчесова в адрес футболиста Чалова

Во вторник в эфире телеканала "Матч ТВ" Черчесов, объясняя выбор нападающего на матч шестого тура Лиги наций со сборной Сербии (0:5) между Чаловым и Антоном Заболотным в пользу игрока "Сочи", заявил следующее: "Мне лучше "бездарный" Заболотный, нежели талантливый, но который ничего не делает". Также главный тренер национальной команды заявил, что "золотому активу" (в лице Чалова и братьев Миранчуков - прим. ТАСС) пора себя хотя бы позолоченным сделать".

"Руководство ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова в эфире федерального канала, - говорится в заявлении. - В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз".

Сборная России завершила групповой этап Лиги наций на втором месте в своей группе и не смогла пробиться в высший дивизион турнира. Поражение сербской команде в последнем туре стало одним из самых крупных в истории сборной России. Черчесов занимает пост главного тренера с августа 2016 года, под его руководством сборная России впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира.