{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ЦСКА ответил на слова Черчесова в адрес футболиста Чалова

В клубе заявили, что главный тренер сборной "не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей"

ТАСС, 25 ноября. Московский ЦСКА отреагировал на критику нападающего команды Федора Чалова со стороны главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Заявление опубликовано на сайте клуба.

Во вторник в эфире телеканала "Матч ТВ" Черчесов, объясняя выбор нападающего на матч шестого тура Лиги наций со сборной Сербии (0:5) между Чаловым и Антоном Заболотным в пользу игрока "Сочи", заявил следующее: "Мне лучше "бездарный" Заболотный, нежели талантливый, но который ничего не делает". Также главный тренер национальной команды заявил, что "золотому активу" (в лице Чалова и братьев Миранчуков - прим. ТАСС) пора себя хотя бы позолоченным сделать".

На эту тему
Черчесов: последние матчи сборной России по футболу заставят изменить концепцию игры

"Руководство ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова в эфире федерального канала, - говорится в заявлении. - В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз".

Сборная России завершила групповой этап Лиги наций на втором месте в своей группе и не смогла пробиться в высший дивизион турнира. Поражение сербской команде в последнем туре стало одним из самых крупных в истории сборной России. Черчесов занимает пост главного тренера с августа 2016 года, под его руководством сборная России впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира. 

Теги
Российский футболРоссияЧерчесов, Станислав Саламович
Футбол в России
Дмитрий Попов вернулся на пост спортивного директора ФК "Спартак"
С 2008 по 2016 год он уже занимал эту должность
Читать полностью