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Летние олимпийские виды спорта

Тренер олимпийского чемпиона Немова Евгений Николко похоронен в Тольятти

Николко скончался в понедельник в возрасте 76 лет
Евгений Николко Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Евгений Николко
© Игорь Уткин/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Личный тренер четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова Евгений Николко похоронен в Тольятти. Об этом ТАСС сообщила главный специалист по спортивной гимнастике СШОР "Олимп" города Тольятти Олеся Жулина.

Николко скончался в понедельник в возрасте 76 лет.

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"Сегодня мы проводили в последний путь нашего коллегу Евгения Григорьевича Николко, - сказала Жулина. - Несмотря на коронавирус, попрощаться с ним приехало немало его коллег не только из нашего региона. На похороны своего учителя в Тольятти вырвались даже несколько его учеников, которые сейчас тренируются в Москве. Алексей Немов не смог приехать на похороны по личным обстоятельствам".

С 2005 по 2010 год Николко работал в Центре спортивной подготовки сборных России в должности старшего тренера мужской сборной, был тренером мужской команды России на Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 годов, последние годы работал инструктором - методистом отделения гимнастики СШОР "Олимп" в Тольятти. Был награжден званием заслуженного тренера России.

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