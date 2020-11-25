Тренер олимпийского чемпиона Немова Евгений Николко похоронен в Тольятти

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Личный тренер четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова Евгений Николко похоронен в Тольятти. Об этом ТАСС сообщила главный специалист по спортивной гимнастике СШОР "Олимп" города Тольятти Олеся Жулина.

"Сегодня мы проводили в последний путь нашего коллегу Евгения Григорьевича Николко, - сказала Жулина. - Несмотря на коронавирус, попрощаться с ним приехало немало его коллег не только из нашего региона. На похороны своего учителя в Тольятти вырвались даже несколько его учеников, которые сейчас тренируются в Москве. Алексей Немов не смог приехать на похороны по личным обстоятельствам".

С 2005 по 2010 год Николко работал в Центре спортивной подготовки сборных России в должности старшего тренера мужской сборной, был тренером мужской команды России на Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 годов, последние годы работал инструктором - методистом отделения гимнастики СШОР "Олимп" в Тольятти. Был награжден званием заслуженного тренера России.