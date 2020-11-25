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Баскетбольные еврокубки

Баскетбольная Евролига назвала даты перенесенных матчей "Химок" и "Зенита"

Встречи были ранее перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 25 ноября. Баскетбольная Евролига объявила новые даты для перенесенных встреч российских "Химок" (Московская область) и "Зенита" (Санкт-Петербург). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Зенит" 17 февраля проведет домашний матч шестого тура против греческого "Панатинаикоса", а 22 февраля встретится в рамках пятого тура дома с итальянским "Миланом".

"Химки" сыграют с "Миланом" 8 декабря в домашнем матче восьмого тура.

Эти встречи были ранее перенесены из-за коронавируса. "Зенит" с пятью победами в семи матчах занимает шестое место турнирной таблицы, "Химки" с двумя победами в девяти матчах идут 17-ми.

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