Дмитрий Попов вернулся на пост спортивного директора ФК "Спартак"

ТАСС, 25 ноября. Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Попов занял пост спортивного директора клуба. Об этом сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Дмитрий Попов утвержден спортивным директором "Спартака". Официально объявим об этом в ближайшее время", - сказал Фетисов.

Попов выступал за "Спартак" с 1989 по 1993 год. С 2008 по 2016 год он уже занимал должность спортивного директора клуба, которая была упразднена с его уходом. Теперь она будет восстановлена.

После 15 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. В следующем туре 29 ноября красно-белые дома примут волгоградский "Ротор".