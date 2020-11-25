Сборная России по прыжкам с трамплина пропустит этап Кубка мира из-за коронавируса

ТАСС, 25 ноября. Команда России по прыжкам на лыжах с трамплина не примет участия во втором этапе Кубка мира, который пройдет в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

После первого этапа Кубка мира, проходившего в Польше, положительный результат дал тест Михаила Максимочкина. Согласно регламенту Международной федерации лыжного спорта (FIS), российская команда должна уйти на карантин.

"Мы используем время изоляции команды с соблюдением всех санитарных противовирусных норм для того, чтобы лучше подготовиться к домашнему этапу Кубка мира в Нижнем Тагиле, - сказал президент федерации прыжков с трамплина Дмитрий Дубровский. - Конечно, очень жаль, что команда пропускает этап в Руке, но пандемия сейчас очень сильно обострилась во всех уголках земного шара, поэтому придется воздержаться пока от соревнований".

Ранее стало известно о случаях заражения коронавирусом в сборной Австрии.

Второй этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в финской Руке пройдет 28-29 ноября. Следующий этап состоится в Нижнем Тагиле 5 и 6 декабря.