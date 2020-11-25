Спаич: футболисты "Краснодара" не показывают своей лучшей игры в Лиге чемпионов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" не демонстрируют своей лучшей игры в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник Урош Спаич, выступающий на правах аренды за нидерландский "Фейенорд".

"Краснодар" после четырех игр набрал одно очко в группе и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник "Краснодар" проиграл дома испанской "Севилье" со счетом 1:2.

"Я смотрел игры "Краснодара". Вчера была неудача с "Севильей", пропустили решающий гол в конце. Думаю, что для "Краснодара" выступление в Лиге чемпионов - большой опыт. Там оказалось много травмированных игроков, думаю, что поэтому "Краснодар" не показал свой лучший футбол", - сказал Спаич.

"Еще есть шансы забрать третье место и продолжать борьбу в еврокубках дальше. Я надеюсь, что они это сделают", - добавил он.

"Фейенорд" в четверг сыграет в гостевом матче группового этапа Лиги Европы с ЦСКА. "Я благодарю краснодарцев за их поддержку, но иногда в жизни бывают такие вещи, которые не ожидаешь. Но я очень рад, что пришел в "Фейенорд" - это хороший клуб. У меня еще есть контракт с "Краснодаром", посмотрим летом, что будет", - заключил сербский защитник.

Встреча между ЦСКА и "Фейенордом" начнется в 20:55 мск.