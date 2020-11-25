Дик Адвокат: сборная России по футболу показывает хорошие результаты при Черчесове

Какая боль. Сборная России проиграла сербам со счетом 0:5 и не вышла в элиту Лиги наций

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года российская сборная показала лучший для себя результат на мировых первенствах, выйдя в 1/4 финала домашнего турнира, где уступила хорватам в серии пенальти. Под руководством Черчесова россияне квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в 2021 году. В ноябре сборная России уступила туркам (2:3) и сербам (0:5) в матчах группового этапа Лиги наций и не смогла пробиться в элитный дивизион.

"Думаю, что Станислав Черчесов делает достаточно хорошую работу, показывает хороший результат со сборной России. Ничего удивительного нет, что когда команда показывает плохой результат, могут случаться какие-то нападки и неприятные моменты. Но в целом я не в праве делать какие-либо заявления по поводу ситуации", - сказал Адвокат.

Специалист из Нидерландов возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год и вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы. На том турнире россияне не смогли выйти из группы.