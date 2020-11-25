"Гвардеец" крупно обыграл "Фаворит-ВД Кафу" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Гвардеец" со счетом 6:1 в среду выиграл у команды "Фаворит-ВД Кафа" в 10-м туре чемпионата Крыма.

В составе хозяев голы забили Максим Приходной (15-я и 44-я минуты), Александр Колесник (61) и Игорь Дудов (86, 90), еще один мяч футболист гостей Евгений Стуканов забил в свои ворота (85). У гостей мяч на счету Анрика Гаджиева (52).

Результаты остальных матчей тура: "Океан" - "Евпатория" - 1:2, "Кызылташ" - "ТСК-Таврия" - 0:2, "Крымтеплица" - "Севастополь" - 0:1.

"Крымтеплица" занимает первое место в таблице чемпионата с 21 очком. На второй строчке - "Севастополь" (19), на третьей - "Гвардеец" (17), далее следуют "Евпатория" (15), "ТСК-Таврия" (12), "Океан" (11), "Кызылташ" (8), "Фаворит-ВД Кафа" (7).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь", в сезоне-2019/20 - "Евпатория".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).