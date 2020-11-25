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Мировой футбол

Умер Диего Марадона

Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца
Диего Марадона AMA/Corbis via Getty Images
Описание
Диего Марадона
© AMA/Corbis via Getty Images

ТАСС, 25 ноября. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает издание Clarin.

Отмечается, что в среду у Марадоны остановилось сердце.

2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Как заявил ранее врач бывшего футболиста Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы.

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