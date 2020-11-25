В сборной России по биатлону выявлены случаи коронавируса накануне старта Кубка мира

ТАСС, 25 ноября. Тесты на коронавирус членов сборной России по биатлону дали положительный результат накануне первого этапа Кубка мира, который пройдет в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Все члены команды, чьи тесты дали положительный результат, были предупреждены и изолированы. Сообщается, что также зараженные обнаружены в сборных Латвии и Молдавии.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря).