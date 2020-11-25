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Биатлон

В сборной России по биатлону выявлены случаи коронавируса накануне старта Кубка мира

Сезон Кубка мира начнется 28 ноября
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 25 ноября. Тесты на коронавирус членов сборной России по биатлону дали положительный результат накануне первого этапа Кубка мира, который пройдет в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Все члены команды, чьи тесты дали положительный результат, были предупреждены и изолированы. Сообщается, что также зараженные обнаружены в сборных Латвии и Молдавии.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря).

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