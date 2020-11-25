{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Металлург" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2

ТАСС, 25 ноября. Магнитогорский "Металлург" проиграл казанскому "Ак Барсу" в серии буллитов со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 076 зрителей.

В составе магнитогорцев заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (24-я минута) и Максим Карпов (46). У казанцев забили Найджел Доус (15) и Михаил Глухов (49), победный буллит реализовал Доус.

Безвыигрышная серия "Металлурга" составляет три матча.

Казанский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 31 матче. "Металлург" после 30 матчей занимает шестое место с 36 очками после 30 встреч. В следующем матче казанцы 29 ноября дома встретятся с череповецкой "Северсталью". "Металлург" 27 ноября примет нижнекамский "Нефтехимик".

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл "Нефтехимик" со счетом 6:2.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс31152413694-7246
2Авангард28161033582-5640
3Трактор29171111878-5540
4Салават Юлаев311324021096-8540
5Автомобилист27133131687-6838
6Металлург301204131075-7036
7Торпедо НН28723131273-8528
8Сибирь291110301478-8627
9Амур31831201769-9326
10Барыс26631231156-7425
11Нефтехимик28711001962-9818
12Куньлунь28500122063-10213
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА30191203598-6347
2СКА29171021891-6739
3Локомотив28142212777-4839
4Динамо М28132022981-7234
5Динамо Мн281042111075-7334
6Спартак29103124980-8234
7Северсталь281032111161-7332
8Йокерит22122001776-5129
9Витязь28922101477-8327
10Сочи28610231655-9319
11Динамо Р26211221843-8212

 

Умер Диего Марадона
"Футбол потерял одну из главных своих легенд". Мировое сообщество о смерти Диего Марадоны
Футболист умер в возрасте 60 лет
Читать полностью