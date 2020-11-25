"Ак Барс" обыграл "Металлург" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 ноября. Магнитогорский "Металлург" проиграл казанскому "Ак Барсу" в серии буллитов со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 076 зрителей.

В составе магнитогорцев заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (24-я минута) и Максим Карпов (46). У казанцев забили Найджел Доус (15) и Михаил Глухов (49), победный буллит реализовал Доус.

Безвыигрышная серия "Металлурга" составляет три матча.

Казанский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 31 матче. "Металлург" после 30 матчей занимает шестое место с 36 очками после 30 встреч. В следующем матче казанцы 29 ноября дома встретятся с череповецкой "Северсталью". "Металлург" 27 ноября примет нижнекамский "Нефтехимик".

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл "Нефтехимик" со счетом 6:2.