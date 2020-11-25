"Ак Барс" обыграл "Металлург" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 ноября. Магнитогорский "Металлург" проиграл казанскому "Ак Барсу" в серии буллитов со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 076 зрителей.
В составе магнитогорцев заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (24-я минута) и Максим Карпов (46). У казанцев забили Найджел Доус (15) и Михаил Глухов (49), победный буллит реализовал Доус.
Безвыигрышная серия "Металлурга" составляет три матча.
Казанский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 31 матче. "Металлург" после 30 матчей занимает шестое место с 36 очками после 30 встреч. В следующем матче казанцы 29 ноября дома встретятся с череповецкой "Северсталью". "Металлург" 27 ноября примет нижнекамский "Нефтехимик".
В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл "Нефтехимик" со счетом 6:2.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|31
|15
|2
|4
|1
|3
|6
|94-72
|46
|2
|Авангард
|28
|16
|1
|0
|3
|3
|5
|82-56
|40
|3
|Трактор
|29
|17
|1
|1
|1
|1
|8
|78-55
|40
|4
|Салават Юлаев
|31
|13
|2
|4
|0
|2
|10
|96-85
|40
|5
|Автомобилист
|27
|13
|3
|1
|3
|1
|6
|87-68
|38
|6
|Металлург
|30
|12
|0
|4
|1
|3
|10
|75-70
|36
|7
|Торпедо НН
|28
|7
|2
|3
|1
|3
|12
|73-85
|28
|8
|Сибирь
|29
|11
|1
|0
|3
|0
|14
|78-86
|27
|9
|Амур
|31
|8
|3
|1
|2
|0
|17
|69-93
|26
|10
|Барыс
|26
|6
|3
|1
|2
|3
|11
|56-74
|25
|11
|Нефтехимик
|28
|7
|1
|1
|0
|0
|19
|62-98
|18
|12
|Куньлунь
|28
|5
|0
|0
|1
|2
|20
|63-102
|13
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|30
|19
|1
|2
|0
|3
|5
|98-63
|47
|2
|СКА
|29
|17
|1
|0
|2
|1
|8
|91-67
|39
|3
|Локомотив
|28
|14
|2
|2
|1
|2
|7
|77-48
|39
|4
|Динамо М
|28
|13
|2
|0
|2
|2
|9
|81-72
|34
|5
|Динамо Мн
|28
|10
|4
|2
|1
|1
|10
|75-73
|34
|6
|Спартак
|29
|10
|3
|1
|2
|4
|9
|80-82
|34
|7
|Северсталь
|28
|10
|3
|2
|1
|1
|11
|61-73
|32
|8
|Йокерит
|22
|12
|2
|0
|0
|1
|7
|76-51
|29
|9
|Витязь
|28
|9
|2
|2
|1
|0
|14
|77-83
|27
|10
|Сочи
|28
|6
|1
|0
|2
|3
|16
|55-93
|19
|11
|Динамо Р
|26
|2
|1
|1
|2
|2
|18
|43-82
|12