Сборной Украины по футболу засчитано техническое поражение в матче Лиги наций

ТАСС, 25 ноября. Сборная Украины получила техническое поражение в матче группового этапа Лиги наций против сборной Швейцарии, который должен был состояться 17 ноября в Люцерне. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч был отменен в связи с тем, что вся делегация сборной Украины была помещена в обязательный карантин по решению швейцарских органов здравоохранения из-за положительных результатов тестов на коронавирус у представителей сборной.

В результате заседания Апелляционной инстанции УЕФА было решено засчитать сборной Украины техническое поражение.

Команды играли в группе 4 лиги А. После данного решения в активе сборной Швейцарии стало 6 очков, и она обошла в таблице команду Украины, в активе которой также 6 очков. В первом матче на своем поле украинцы победили со счетом 2:1, швейцарцы получили преимущество по разности забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Таким образом, украинцы вылетели в лигу B. Первой стала сборная Испании (11 очков), второй - Германии (9).