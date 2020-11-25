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Зимние олимпийские виды спорта

Губерниев: у четверых биатлонистов сборной России выявлен коронавирус

Комментатор сообщил, что еще у троих спортсменов есть подозрение на заражение

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Четверо представителей сборной России по биатлону заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

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Ранее в среду стало известно, что тесты на коронавирус нескольких членов сборной России по биатлону дали положительный результат. "Подозрение на коронавирус у одного из биатлонистов мужской сборной России! Фамилию знаю, но пока не скажу! Ждем официального сообщения", - написал Губерниев.

Он добавил, что подозрение на коронавирус еще у троих спортсменов. "Подозрение еще у троих. Если подтвердится, на старт сборная России не выйдет", - сообщил комментатор.

Финский Контиолахти примет первые два этапа Кубка мира по биатлону (с 28 ноября по 6 декабря).

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