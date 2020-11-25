Губерниев: у четверых биатлонистов сборной России выявлен коронавирус

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Четверо представителей сборной России по биатлону заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале .

В сборной России по биатлону выявлены случаи коронавируса накануне старта Кубка мира

Ранее в среду стало известно, что тесты на коронавирус нескольких членов сборной России по биатлону дали положительный результат. "Подозрение на коронавирус у одного из биатлонистов мужской сборной России! Фамилию знаю, но пока не скажу! Ждем официального сообщения", - написал Губерниев.

Он добавил, что подозрение на коронавирус еще у троих спортсменов. "Подозрение еще у троих. Если подтвердится, на старт сборная России не выйдет", - сообщил комментатор.

Финский Контиолахти примет первые два этапа Кубка мира по биатлону (с 28 ноября по 6 декабря).