Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Игры четвертого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые пройдут соответственно в среду и в четверг, начнутся с минуты молчания в связи со смертью чемпиона мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоны .

"Футбол потерял одну из главных своих легенд". Мировое сообщество о смерти Диего Марадоны

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Марадона скончался в возрасте 60 лет в среду.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.