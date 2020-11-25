Черчесов: Марадона был величайшим футболистом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Диего Марадона был гениальным футболистом. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
О кончине Марадоны стало известно в среду.
"С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда "Спартак" соперничал с "Наполи", так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово - гениальный", - сказал Черчесов.
"От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда", - добавил он.