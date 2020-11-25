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Биатлон

В IBU сообщили, что погрешность тестов на коронавирус составляет менее 1%

В среду стало известно, что случаи заражения выявлены в сборной России

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Погрешность тестов на коронавирус, которые использует Международный союз биатлонистов (IBU), составляет менее 1%. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

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В сборной России по биатлону выявлены случаи коронавируса накануне старта Кубка мира

В среду стало известно, что в сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Это произошло за три дня до старта первого в сезоне этапа Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти. По информации комментатора Дмитрия Губерниева, подозрение на ковид выявили у четырех членов команды.

"Каждый метод тестирования для каждого вируса имеет небольшую погрешность. Для ПЦР-тестов, которые мы проводим, она составляет менее 1%. Наши тестовые операции выполняются в соответствии с самыми высокими научными стандартами, положительные результаты перепроверяются, а положительно протестированные люди тестируются снова", - сообщили в IBU.

"Если положительный тест останется положительным тестом, то уже тогда местные власти будут решать, что с этим делать", - подчеркнули в организации.

В составе сборной России на первый этап приехали 14 биатлонистов.

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