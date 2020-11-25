Стадион в Неаполе переименуют в честь Марадоны

ТАСС, 25 ноября. Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис заявил, что стадион "Сан-Паоло", на котором проводит домашние матчи футбольный клуб "Наполи", будет переименован в честь Диего Марадоны. Об этом он написал в Twitter.

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Марадона скончался в возрасте 60 лет в среду. Причиной смерти стал сердечный приступ.

"Умер Диего Армандо Марадона, самый выдающийся футболист всех времен. Диего научил наших людей мечтать, он спас "Наполи" своим гением. В 2017 году он стал почетным гражданином города. Диего доставил нам столько радости и счастья, Неаполь тебя любит. Назовем стадион "Сан-Паоло" в честь Диего Армандо Марадоны!" - написал де Маджистрис.

Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. С Марадоной в составе команда выиграла оба своих титула чемпиона Италии, завоевала Кубок и Суперкубок Италии, стала победителем Кубка УЕФА. Он является чемпионом мира 1986 года, считается одним из лучших футболистов ХХ века.