Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны

ТАСС, 25 ноября. День смерти Диего Марадоны является очень печальным для всех аргентинцев и футбола в целом. Такое мнение высказал футболист сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси в своем аккаунте в Instagram.
Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Марадона скончался в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.
"Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола в целом. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я сохраню в памяти все прекрасные моменты, пережитые с ним. Передаю соболезнования всей его семье и друзьям, покойся с миром", - написал Месси, который выступал под руководством Марадоны в сборной Аргентины в 2008-2010 годах.
Напдающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что после смерти Марадоны образовалась вечная пустота, которая никогда не будет заполнена. "Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с вечным гением, одним из самых лучших, непревзойденным волшебником, - написал Роналду в Instagram. - Он ушел слишком рано, но оставил после себя безграничное наследие и вечную пустоту, которая никогда не будет заполнена. Покойся с миром, тебя никогда не забудут".