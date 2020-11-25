Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны

ТАСС, 25 ноября. День смерти Диего Марадоны является очень печальным для всех аргентинцев и футбола в целом. Такое мнение высказал футболист сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси в своем аккаунте в Instagram.

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Марадона скончался в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

"Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола в целом. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я сохраню в памяти все прекрасные моменты, пережитые с ним. Передаю соболезнования всей его семье и друзьям, покойся с миром", - написал Месси, который выступал под руководством Марадоны в сборной Аргентины в 2008-2010 годах.