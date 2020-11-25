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Летние олимпийские виды спорта

Международный олимпийский комитет начал разбирательство в отношении НОК Белоруссии

Такое решение принято ввиду "растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Белоруссии"

ТАСС, 25 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) начал официальное разбирательство в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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МОК получил доклады по вопросу возможного нарушения Олимпийской хартии в Белоруссии

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет продолжит расследование возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии. Тогда он отметил что НОК Белоруссии может быть подвергнут санкциям в случае выявления нарушений Олимпийской хартии. В конце октября сообщалось, что МОК получил доклады по вопросу возможного нарушения Олимпийской хартии в Белоруссии.

"Ввиду растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Белоруссии, исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Белоруссии", - говорится в сообщении.

Главой Национального олимпийского комитета Белоруссии является президент страны Александр Лукашенко.

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