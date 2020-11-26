Футбольный бог Аргентины. Диего Марадона на поле и вне его

Аргентинец умер на 61-м году жизни. За свою карьеру футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего, провел 91 матч в составе сборной Аргентины и забил 34 гола. На его счету золото чемпионата мира 1986 года и серебро мирового первенства 1990 года

Диего Марадона, пятый ребенок в семье рабочего, пристрастился к футболу с раннего детства, как и большинство юных ребят в Аргентине. Первый мяч будущей звезде подарил его двоюродный брат. С 12 лет Диего играл за молодежный состав "Архентинос Хуниорс", причем Марадона выступал под чужим именем, так как его возраст был ниже допустимого. Свой первый матч во взрослом футболе он провел за 10 дней до своего 16-летия, 20 октября 1976 года, выйдя на замену на 10 минут в игре "Хуниорс" — "Тальерес", где сразу организовал голевой момент, который не реализовал его партнер по команде. "Рука Бога" Марадона мог поехать еще на домашний чемпионат мира 1978 года, который стал победным для аргентинцев. Однако за 13 дней до старта турнира 17-летний нападающий был исключен из предварительной заявки. Это вызвало у Марадоны истерику, он звонил главному тренеру команды Сесару Луису Менотти с просьбой взять его, на что тот ответил отказом. Дебютировал за сборную Марадона на чемпионате мира 1982 года в матче против бельгийцев (0:1). Через четыре года в Мексике аргентинская команда стала чемпионом мира, а молодой нападающий был признан лучшим игроком турнира. Четвертьфинал против англичан прославил аргентинца и фактически уже тогда сделал его легендой. Игрок отметился дублем и вывел свою команду в следующий раунд турнира.

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В начале второго тайма Марадона попытался сделать передачу на Хорхе Вальдано и продолжил движение к воротам англичан. Мяч отскочил от ноги английского игрока в сторону 11-метровой отметки, где Марадона, опередив голкипера, настиг его своей левой рукой, переправив в ворота соперника. Аргентинец уступал вратарю англичан Питеру Шилтону в росте 20 см. Арбитр решил, что мяч был забит головой и нарушения правил не зафиксировал. Уже потом Марадона произнес легендарное "Это не я коснулся мяча, это была рука Бога". Чуть позже в том же матче Марадона сотворил подлинный шедевр. Получив мяч в середине поля, нападающий в одиночку обыграл половину английской команды и забил гол, который был признан лучшим в истории чемпионатов мира. На клубном уровне Марадона раскрылся, выступая за "Барселону" и "Наполи". За два сезона в каталонском клубе аргентинец выиграл кубок страны, однако полностью проявить себя в Испании не сумел из-за травм. После этого Марадона перешел в клуб из Неаполя, где прошли лучшие годы его карьеры (1984-91). Аргентинец дважды приводил клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу — в кубке страны и Кубке УЕФА. Скандалы и проблемы с наркотиками Спустя пять лет после победы сборной Аргентины на чемпионате мира 1986 года Марадону дисквалифицировали на 15 месяцев за употребление кокаина. Впервые игрок попробовал наркотики, еще когда выступал за "Барселону". По его словам, он это сделал, чтобы нормально себя чувствовать в незнакомой обстановке после переезда из Аргентины.

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В 1994 году на чемпионате мира в США результат допинг-теста игрока вновь оказался положительным. По некоторым данным, в крови футболиста обнаружили сразу пять запрещенных веществ. Спортсмена уличили в употреблении эфедрина, что также привело к дисквалификации. Кроме случаев с наркотиками и допингом, Марадона был участником нескольких громких скандалов. В 1994 году он обстрелял журналистов, осаждавших его загородный дом в Аргентине, из пневматической винтовки. Судебный процесс по этому делу тянулся более четырех лет, скандальный футболист получил 2 года и 10 месяцев условно. Последние годы его карьеры сопровождались постоянными драками и вызывающим поведением. Свой последний матч Марадона провел 25 октября 1997 года в составе "Бока Хуниорс". Культ личности Несмотря на неоднозначную репутацию и неудачную работу в качестве главного тренера сборной Аргентины на чемпионате мира 2010 года, на родине футболиста сформировался настоящий культ личности Марадоны. По своей значимости в жизни страны его сравнивали с первой леди Аргентины Эвой Перон. Главным примером идолопоклонничества стала "Церковь марадонианы", которая была основана в 1988 году. Церковь установила памятник игроку в музее клуба "Бока Хуниорс" и статую в одном из аргентинских заливов. Не менее страстно Марадону любят в Неаполе. Перед победным для аргентинцев полуфинальным матчем чемпионата мира 1990 года с итальянцами, проходившим в Неаполе, он выразил увереность в том, что болельщики в городе будут поддерживать именно его, а не итальянскую команду. Матчи против советских команд Команды Марадоны не так часто играли против соперников из СССР и России в официальных матчах.

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В 1979 году на молодежном чемпионате мира в Японии аргентинцы с Марадоной в составе обыграли сборную СССР в финале со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме - советские футболисты открыли счет, на что соперники ответили тремя голами. Один из них на счету Марадоны, который на том турнире забил шесть мячей и был признан лучшим игроком чемпионата. На клубном уровне самым значимым стало противостояние "Наполи" Марадоны и московского "Спартака" в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов. В первом матче (0:0) в Италии против аргентинца здорово сыграла спартаковская оборона. На ответный матч в Москву Марадона летел отдельно от команды, так как опоздал на самолет. В "Лужниках" он вышел только на замену и запомнился больше эпатажным поведением — футболист разгуливал по советской столице в шикарной шубе.