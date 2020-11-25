Хиддинк: степень влияния Марадоны на толпы фанатов была невероятно велика

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший футболист и тренер Диего Марадона имел огромное влияние на болельщиков, которые имели повод для того, чтобы гордиться им. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

В среду стало известно о кончине Марадоны, которому было 60 лет.

"Он пригласил меня в 2005 году на матч "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" на стадион "Бомбонера" в Буэнос-Айресе, где находился тренировочный лагерь сборной Австралии. Там на арене он показался болельщикам, толпа ответила ему своим уважительным ревом, отчего меня чуть ли не сдуло ветром!", - сказал Хиддинк.

"Влияние этого человека на фанатов столь велико как в свое время и на неаполитанцев, когда он сделал "Наполи" чемпионом Италии в противовес богатому Северу. Он заставил людей гордиться собой. Конечно, никто не может отрицать его слабости тогда и сейчас, но вы знаете его происхождение. Я готов снять большую шляпу перед легендой", - добавил он.