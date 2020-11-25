{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Решение по вопросу допуска российских биатлонистов к этапу КМ будет принято в четверг

В сборной России были выявлены случаи заражения коронавирусом
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Решение по вопросу допуска российских биатлонистов к участию в первом этапе Кубка мира будет принято в четверг. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Международному союзу биатлонистов (IBU).

На эту тему
В сборной России по биатлону выявлены случаи коронавируса накануне старта Кубка мира

В среду стало известно, что в сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Это произошло за три дня до старта первого в сезоне этапа Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти. Коронавирус выявили у четырех членов команды - биатлониста и трех представителей персонала.

"В четверг должно пройти повторное тестирование, на основе его результатов будет принято решение о допуске российской команды к соревнованиям", - сообщил источник.

В аналогичной ситуации оказались сборные Молдавии и Латвии, в которых также были выявлены случаи заражения коронавирусом. В среду вечером проходит заседание медицинской комиссии IBU, на котором обсуждается сложившаяся ситуация.

Согласно протоколу IBU, окончательное решение по вопросу допуска команды к участию в соревнованиях остается за властями принимающей страны. В ноябре в Финляндии уже был создан прецедент с недопуском сборной к соревнованиям на основании выявленных в ее составе случаев заражения коронавирусом. Произошло это на этапе Кубка мира по горным лыжам в Леви, где на карантин была помещена шведская сборная.

В ноябре от соревнований по причине коронавируса также была отстранена сборная России по бобслею, произошло это перед началом этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.

Теги
Биатлон
Лига Европы
ЦСКА сыграет с нидерландским "Фейенордом" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы
В матче третьего тура армейцы в гостях уступили "Фейенорду" со счетом 1:3
Читать полностью