ЦСКА сыграет с нидерландским "Фейенордом" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы

После трех туров армейцы занимают последнее место в группе K с двумя очками. Лидирует загребское "Динамо" (5 очков), по 4 очка в активе "Фейенорда" и австрийского "Вольфсберга". В прошлом туре ЦСКА и "Фейенорд" встречались в Роттердаме, хозяева одержали победу со счетом 3:1.

"У ЦСКА всегда была хорошая команда, хорошие тренеры. Команда показывает хороший футбол, это непростой соперник. Я немного был удивлен результатом первой игры", - сказал главный тренер "Фейенорда" Дик Адвокат.

ЦСКА закончил первый круг чемпионата России на первом месте, опережая на одной очко петербургский "Зенит". "Фейенорд" в чемпионате Нидерландов одержал три победы подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице. В активе команды из Роттердама 21 очко после девяти игр.

Армейцы продолжают испытывать проблемы с линией обороны. Из-за травм в предстоящем матче не сыграют защитники Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Вадим Карпов. По той же причине на поле не выйдет полузащитник Константин Кучаев. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции сообщил, что есть вероятность появления на поле защитников Марио Фернандеса и Виктора Васина.

"Сегодня мы оценим состояние Марио Фернандеса и Виктора Васина, посмотрим, насколько они готовы. По физическим тестам Марио готов хорошо, скорее всего, мы будем опираться на тех игроков, которые были у нас с "Сочи". По сомнительным тестам нам надо посмотреть еще состояние Алана Дзагоева, там есть проблемы", - сказал Гончаренко.

Возвращение Адвоката в Россию

Адвокат с 2006 по 2009 год возглавлял петербургский "Зенит", с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год нидерландский специалист являлся главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы - 2012, где россияне не преодолеть групповой этап. После этого Адвокат приезжал в Россию в 2014 году, когда возглавлял "Алкмар". Его команда в групповом этапе Лиги Европы сыграла вничью с махачкалинским "Анжи" (0:0).