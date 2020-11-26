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Лига чемпионов

"Бавария" обыграла "Зальцбург" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:1
Футболисты "Зальцбурга" Лука Сучич и "Баварии" Люка Эрнандес EPA-EFE/Lukas Barth-Tuttas
Описание
Футболисты "Зальцбурга" Лука Сучич и "Баварии" Люка Эрнандес
© EPA-EFE/Lukas Barth-Tuttas

ТАСС, 26 ноября. Германский футбольный клуб "Бавария" обыграл австрийский "Зальцбург" со счетом 3:1 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч прошел на стадионе "Альянс-Арена" в Мюнхене.

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В составе "Баварии" отличились Роберт Левандовский (42-я минута) и Лерой Сане (68), на 52-й минуте защитник "Зальцбурга" Максимиллиан Вёбер отправил мяч в свои ворота. В составе гостей голом отметился Мергим Бериша (73). Гол Левандовского стал для него 71-м в Лиге чемпионов, что позволило польскому нападающему сравняться по этому показателю с испанцем Раулем в списке лучших бомбардиров в истории турнира, больше мячей забили только Криштиану Роналду (131) и Лионель Месси (118).

Все еврокубковые матчи среды и четверга начинаются с минуты молчания в память о Диего Марадоне, скончавшемся на 61-м году жизни в среду.

На 66-й минуте матча вторую желтую карточку получил полузащитник "Баварии" Марк Рока и был удален с поля.

В другом матче группы А испанский "Атлетико" дома сыграл вничью с российским "Локомотивом" (0:0).

"Бавария" обеспечила себе досрочный выход в плей-офф за два тура до окончания группового этапа. Германская команда после четырех туров имеет в своем активе 12 очков и занимает первое место в группе. "Зальцбург" набрал 1 очко и идет на четвертой строчке. "Атлетико" набрал 5 очков, "Локомотив" - 3.

В следующем туре "Зальцбург" на выезде сыграет против "Локомотива", "Бавария" в гостях встретится с "Атлетико". Матчи пройдут 1 декабря.

Лига чемпионов-2020/21. Группа A
МестоКомандаИВНПМО
1Бавария440015-412
2Атлетико41214-75
3Локомотив40314-53
4Зальцбург40137-141

 

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