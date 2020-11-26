"Бавария" обыграла "Зальцбург" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 26 ноября. Германский футбольный клуб "Бавария" обыграл австрийский "Зальцбург" со счетом 3:1 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч прошел на стадионе "Альянс-Арена" в Мюнхене.

"Локомотив" второй раз подряд сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов

В составе "Баварии" отличились Роберт Левандовский (42-я минута) и Лерой Сане (68), на 52-й минуте защитник "Зальцбурга" Максимиллиан Вёбер отправил мяч в свои ворота. В составе гостей голом отметился Мергим Бериша (73). Гол Левандовского стал для него 71-м в Лиге чемпионов, что позволило польскому нападающему сравняться по этому показателю с испанцем Раулем в списке лучших бомбардиров в истории турнира, больше мячей забили только Криштиану Роналду (131) и Лионель Месси (118).

Все еврокубковые матчи среды и четверга начинаются с минуты молчания в память о Диего Марадоне, скончавшемся на 61-м году жизни в среду.

На 66-й минуте матча вторую желтую карточку получил полузащитник "Баварии" Марк Рока и был удален с поля.

В другом матче группы А испанский "Атлетико" дома сыграл вничью с российским "Локомотивом" (0:0).

"Бавария" обеспечила себе досрочный выход в плей-офф за два тура до окончания группового этапа. Германская команда после четырех туров имеет в своем активе 12 очков и занимает первое место в группе. "Зальцбург" набрал 1 очко и идет на четвертой строчке. "Атлетико" набрал 5 очков, "Локомотив" - 3.

В следующем туре "Зальцбург" на выезде сыграет против "Локомотива", "Бавария" в гостях встретится с "Атлетико". Матчи пройдут 1 декабря.