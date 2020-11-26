Международная предолимпийская тренировочная неделя для саночников перенесена

ТАСС, 26 ноября. Международная федерация санного спорта (FIL) совместно с оргкомитетом Олимпийских игр 2022 года и Международным олимпийским комитетом (МОК) приняли решение перенести международную предолимпийскую тренировочную неделю, которая была запланирована на февраль 2021 года, из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FIL.

Ожидается, что международная тренировочная неделя будет проведена осенью 2021 года в Национальном центре санного спорта в китайском Яньцине.

"Перенос мероприятий - самое безопасное решение в нынешней ситуации. Мы думаем, что осенью 2021 года ситуация улучшится. В октябре 2020 года мы успели увидеть, что трасса очень хорошо спланирована и построена и что там отличные условия даже осенью", - сказал президент FIL Эйнарс Фогелис.

Также FIL пытается найти другое место для проведения финала Кубка мира по санному спорту, который планировалось провести 20-21 февраля в Яньцине.