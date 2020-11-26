Стало известно имя биатлониста сборной, у которого подозревают COVID-19 перед стартом КМ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Тесты на коронавирус, оказавшиеся положительными, в сборной России по биатлону сдали чемпион мира 2017 года Антон Бабиков и три специалиста команды. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к национальной команде.

В среду стало известно, что в сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Это произошло за три дня до старта первого в сезоне этапа Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти.

"Положительный тест сдал Антон Бабиков, - сообщили источники. - Также инфекция обнаружена у массажистов и врача команды".

Соревнования в Контиолахти должны пройти с 28 ноября по 6 декабря. Сборную России на первом этапе Кубка мира представляют 14 биатлонистов. Если повторный тест подтвердит наличие инфекции, сборной России грозит отстранение от первого этапа Кубка мира.

Все члены команды, чьи тесты дали положительный результат, были предупреждены и временно изолированы. Зараженные коронавирусом также были обнаружены в сборных Латвии и Молдавии.