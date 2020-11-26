Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 26 ноября. Занимающие восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Нидерланды приблизились к идущей седьмой России на 0,234 балла по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Локомотив" второй раз подряд сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов

Во вторник "Краснодар" на своем поле уступил испанской "Севилье" со счетом 1:2, а "Зенит" в Риме проиграл местному "Лацио" (1:3). В среду "Локомотив" на выезде сыграл вничью с испанским "Атлетико" (0:0) и принес в копилку России 0,166 балла. Амстердамский "Аякс" со счетом 3:1 переиграл датский "Мидтьюлланн" и принес Нидерландам 0,4 балла.

Россия в таблице коэффициентов УЕФА набрала 37,715 балла, у Нидерландов - 35,000 балла. Занимающая шестое место Португалия на 0,234 балла оторвалась от России благодаря победе "Порту" над французским "Марселем" (2:0). В активе португальцев стало 43,949 балла.

Российские клубы не одержали ни одной победы в 15 еврокубковых матчах нынешнего сезона. В четверг ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы примет нидерландский "Фейенорд". Нидерландские "Алкмар" и ПСВ сыграют с испанским клубом "Реал Сосьедад" и греческим ПАОКом соответственно.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0,5 очка.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.