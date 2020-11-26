Беспокойная душа и уникальное футбольное мастерство. Умер Диего Марадона

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года Диего Марадона умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Марадона считается одним из лучших футболистов ХХ века. В 80-е годы прошлого века игра и личность Марадоны повлияли на развитие футбола в огромном количестве стран. Он выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира 1986 года и дошел до финала турнира 1990 года. Марадона был кумиром миллионов людей, гением футбола.

2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Врач бывшего футболиста Леопольдо Луке сказал, что госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого выявили наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где его успешно прооперировали, однако выписку отложили из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы. В связи со смертью одного из лучших футболистов XX века власти Аргентины объявили трехдневный траур. Матчи Лиги чемпионов в среду начинались с минуты молчания. С этого стартуют и встречи Лиги Европы в четверг. Не могли остаться в стороне и два лучших футболиста современности - Криштиану Роналду и Лионель Месси. Роналду назвал Марадону "другом и вечным гением", а Месси сказал, что "Диего вечен". Одним из первых на уход из жизни прославленного игрока отреагировал "Король футбола" Пеле. Именно с бразильцем постоянно сравнивали Марадону, пытаясь выбрать из них лучшего футболиста всех времен. "Грустно терять друзей таким образом. Определенно, однажды мы будем пинать мяч где-то высоко в небе", - сказал Пеле агентству Reuters. "Рука Бога" и "гол века" Свой лучший футбол в карьере Марадона продемонстрировал на чемпионате мира 1986 года. Перед началом финальной части турнира Марадона сказал: "Этот турнир будет моим". Свой первый мяч на турнире Марадона забил во второй встрече группового этапа с итальянцами, принеся своей команде ничью (1:1). Аргентинцы, уверенно выиграв две другие встречи, вышли из группы, а в 1/8 финала впервые в истории победили уругвайцев на чемпионате мира (1:0). В четвертьфинале аргентинцы встречались с англичанами. В начале второго тайма Марадона открыл счет, забив гол рукой, но арбитр встречи нарушения не зафиксировал и показал на центр поля. После игры Марадона сказал: "Я не коснулся мяча, это была рука Бога".

Описание Диего Марадона и Питер Шилтон, чемпионат мира по футболу 1986 года © AP Photo/El Grafico, Buenos Aires, File

Не меньше запомнился и второй гол Марадоны в этом матче. Аргентинец получил передачу от партнера в центре поля, обыграл пятерых игроков сборной Англии и вратаря Питера Шилтона и забил в пустые ворота. Одним из обыгранных английских защитников был Питер Рид. "Даже сейчас, спустя три десятилетия, я чувствую огромное разочарование от того, что не остановил тогда Марадону. Я мог стать тем, кто остановил бы лучшего футболиста в мире, того, кто выбил Англию с чемпионата мира, который мы могли бы выиграть. В своих снах я по-прежнему бегу за Марадоной, но ветер дует против меня", - признавался Рид. В голосовании за самый красивый гол ХХ века, которое прошло на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) в 2002 году, этот мяч Марадоны занял первое место. Марадона против россиян Марадона приезжал в Россию в качестве игрока, тренера и почетного гостя. Впервые он встретился с советскими футболистами в финале молодежного чемпионата мира 1979 года. Тогда аргентинцы победили со счетом 3:1. Третий мяч в ворота сборной СССР забил именно Марадона. В 1990 году на чемпионате мира в Италии пересеклись пути уже национальных сборных СССР и Аргентины. Встреча второго тура группового этапа проходила в Неаполе, родном городе клуба, за который выступал Марадона. После победы на чемпионате мира 1986 года аргентинцы перестали показывать высокие результаты и не считались однозначными фаворитами встречи. Тем более что два года назад советская сборная на товарищеском турнире в Берлине обыграла аргентинцев со счетом 4:2, показав великолепную игру. Аргентинцы в первом матче чемпионата мира проиграли сборной Камеруна под руководством Валерия Немпомнящего со счетом 0:1, сборная СССР же уступила румынам (0:2). Советские футболисты лучше начали встречу, на 12-й минуте Олег Кузнецов бил в дальний угол, но Марадона снова провернул свой легендарный трюк и рукой преградил мячу путь в ворота. Однако шведский арбитр Эрик Фредриксон нарушения правил не усмотрел. Аргентинцы в итоге победили со счетом 2:0. В ноябре того же года Марадона приехал в Москву. Его "Наполи" в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов встретился со "Спартаком". Обе игры завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти победу одержали красно-белые. В тех играх ворота "Спартака" защищал нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Описание Футболисты "Спартака" Валерий Карпин и "Наполи" Диего Марадона, 1990 год © Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

"С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда "Спартак" соперничал с "Наполи", так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово - гениальный. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда", - сказал Черчесов ТАСС. В 2009 году Марадона привез сборную Аргентины в Москву на товарищеский матч с россиянами в качестве главного тренера, гости одержали победу со счетом 3:2. Однако на чемпионате мира 2010 года аргентинцы достичь успеха не сумели. Уверенно выиграв три игры группового этапа и встречу 1/8 финала с мексиканцами (3:1), команда Марадоны в четвертьфинале разгромно проиграла команде Германии со счетом 0:4. После этого турнира Марадона ушел в отставку с поста главного тренера сборной Аргентины. Весь мир скорбит Соболезнования в связи со смертью Марадоны выразили председатель правительства Испании Педро Санчес, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, глава Европарламента Давид Сассоли. С заявлением выступил президент Аргентины Альберто Фернандес. "Для мира Марадона был воплощением Аргентины, он подарил нам столько радости, что мы навсегда останемся в неоплатном долгу, - приводит слова главы государства пресс-служба администрации президента. - Сегодня очень грустный день для всех аргентинцев".

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Выразили соболезнования и все клубы, за которые выступал Марадона. Это аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселона" и "Севилья", итальянский "Наполи". Именно в серии А Марадона провел лучшие годы своей карьеры (1984-1991) и стал кумиром болельщиков. Дважды в составе неаполитанцев он завоевывал титул чемпиона Италии и Кубок УЕФА. Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис уже предложил переименовать домашний стадион "Наполи" "Сан-Паоло" в честь Марадоны. Болельщики "Наполи" собрались сегодня у мурала с изображением Марадоны после новости о смерти кумира. "Мы в отчаянии - и те, кто работал и знал Марадону, и все неаполитанцы. Он для нас был больше чем просто чемпион, Марадона вошел в историю клуба. Его смерть - невероятная боль, это все равно, что мы бы потеряли мать, отца или брата, у нас нет слов. Завтра, возможно, во время матча "Наполи" в рамках Лиги Европы в память о нем мы выставим его фотографии на экранах на стадионе", - сказал ТАСС представитель неаполитанского клуба Никола Ломбардо. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал Марадону невероятной личностью, обладавшей уникальным талантом. "Сегодня невероятно грустный день, наш Диего оставил нас, - сказал Инфантино пресс-службе ФИФА. - Сердца всех нас, кто любил его за то, какой он был, и за то, что он олицетворял, на мгновение перестали биться. Наше молчание, наши слезы, наша боль - единственное, что мы чувствуем глубоко внутри. Я всегда говорил - то, что Диего сделал для футбола, для того, чтобы мы влюбились в эту прекрасную игру, уникально". Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал Марадону одной из знаковых фигур в истории футбола. "Он достиг величия как замечательный игрок с собственным гением и харизмой. Диего Марадона был героем в своей родной Аргентине, с которой он радовался победе на чемпионате мира, и стал вечным кумиром для болельщиков "Наполи", которые никогда не забудут его успехов в команде. Он войдет в историю как человек, который зажег футбол и восхитил молодых и пожилых болельщиков своим мастерством", - сказал Чеферин пресс-службе УЕФА. Друг России В 2011 году Марадона в составе сборной звезд мирового футбола сыграл в товарищеском матче, приуроченном к открытию стадиона в Грозном. Спустя семь лет Россия успешно провела чемпионат мира. Одним из главных гостей жеребьевки группового этапа турнира стал Марадона. Аргентинцы на том турнире выступили неудачно, в 1/8 финала уступив будущим чемпионам мира французам со счетом 3:4. "Марадона неоднократно посещал Россию во время подготовки к чемпионату мира 2018 года, он очень благосклонно относился к идее проведения мундиаля в нашей стране. Он был очень общительным, мы коммуницировали во время чемпионата мира. Интересный человек. Диего очень любил Россию, у него было хорошее отношение к стране, руководству нашего государства", - сказал газете "Спорт-Экспресс" бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Описание Президент РФ Владимир Путин и Диего Марадона, 2017 год © Михаил Метцель/ТАСС

В 2017 году Марадона назвал президента РФ Владимира Путина своим кумиром. "Путин - это человек, который может принести мир многим на этой планете", - говорил тогда Марадона. В мае 2018 года аргентинец был назначен председателем правления брестского "Динамо". В октября 2020 года Марадона сказал, что доверяет Путину в возможности быстрой разработки вакцины от COVID-19. Проблемы с наркотиками Марадона неоднократно попадался на допинг-тестах. В 1991 году тест футболиста показал следы кокаина, в результате чего футболиста дисквалифицировали на 15 месяцев. После было судебное преследование за хранение наркотиков, причем и в Италии, и в Аргентине. Но дела так и не были доведены до конца. В 1994 году Марадона получил еще одну дисквалификацию на 15 месяцев. На чемпионате мира 1994 года в США в его допинг-тесте обнаружили целую смесь наркотиков. Игрок пытался списать все на препараты от гриппа и капли для носа, но не вышло.

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