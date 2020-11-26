Молодежная сборная Канады по хоккею перед ЧМ ушла на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 26 ноября. Состав и персонал молодежной сборной Канады по хоккею ушел на 14-дневный карантин из-за двух случаев заражения коронавирусом, выявленных при подготовке к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады .

"После подтверждения двух положительных тестов среди хоккеистов, участвовавших в отборочном лагере молодежной сборной, все игроки, тренеры и персонал считаются контактной группой и подлежат обязательному 14-дневному карантину", - говорится в сообщении.

Ранее молодежная сборная Канады из-за коронавируса приостановила все тренировочные мероприятия перед чемпионатом мира.

Молодежный чемпионат мира состоится с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Он пройдет в так называемом пузыре - территории, на которой в условиях самоизоляции будут жить все команды турнира. Сборная Канады будет играть в группе А, ее соперниками станут команды Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Канадцы начнут выступление на турнире 26 декабря матчем против сборной Германии.