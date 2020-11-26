"Воплощение Аргентины и источник радости при диктатуре". Аргентинцы прощаются с Марадоной

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона умер в среду в возрасте 60 лет. На его родине объявлен трехдневный траур.

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Хотя у Марадоны уже давно наблюдались проблемы со здоровьем, новость о его смерти потрясла большинство аргентинцев вне зависимости от их социального положения. "Я не могу в это поверить, я опустошен. Это худшая новость, которую может услышать болельщик "Архентинос Хуниорс" (футбольный клуб, в котором Марадона начал карьеру - прим. ТАСС)", - сказал президент страны Альберто Фернандес, который болеет за этот клуб. Сообщавшие о печальном известии аргентинские журналисты плакали в прямом эфире. Как убедилась корреспондент ТАСС, слезы на глазах были и у жителей столицы, которые незамедлительно направились к знаковым местам города, чтобы отдать дань памяти Марадоне. Гордость и радость всех аргентинцев Уже через час после первых сообщений о смерти Марадоны к стадиону футбольного клуба "Бока Хуниорс", в котором футболист играл в 1981-1982 годах, стали стягиваться люди. У входа на "Бомбонеру" был организован стихийный мемориал - на турникеты клали цветы и ставили горящие свечи. "Я был на работе, когда услышал эту новость, и сразу пошел сюда. Это большая трагедия для всех нас", - сказал в разговоре с ТАСС Адриан. "Мне 25 лет, я не застал пик его карьеры, но для меня он все равно легенда", - добавил он.

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"Многие обсуждают его ошибки в личной жизни, но мне важнее, что он сделал с моей жизнью. Годы диктатуры (1976-1983 гг. - прим. ТАСС) были страшным временем, а он дарил нам радость в эти темные годы. Мы его никогда не забудем", - поделилась с ТАСС Эстелла. "Я надеялась, что не увижу его смерти. Я примерно его ровесница и всегда говорила, что не хочу, чтобы мне пришлось оплакивать его", - добавила она дрожащим голосом. Многие пришедшие отдать дань памяти Марадоне называли его "воплощением Аргентины". "Он не только лучший игрок в мире, он представлял нас в мире. Когда он играл в сборной, можно было встретить людей, которые не знали ничего об Аргентине, но знали Марадону", - сказала Элисабет, которая пришла к стадиону вместе с мужем и сыном. К вечеру несколько сотен человек собрались у Обелиска - одного из главных символов Буэнос-Айреса, который в честь траура был подсвечен цветами аргентинского флага. Многие пришедшие плакали, но, несмотря на слезы, они пели песни, размахивая флагами Аргентины. "Он наш герой, он лучший. Да, есть Месси, но именно Марадона принес нам победу (сборная Аргентины последний раз победила на чемпионате мира в 1986 году - прим. ТАСС)", - сказал ТАСС Хорхе, рисовавший у монумента плакат с надписью "Бог остается живым". Богом футбола называют Марадону его преданные фанаты. Жители столицы, которые в условиях пандемии решили не выходить из дома, также почтили память Марадоны. В 22:00 по местному времени (04:00 мск) по всему городу прозвучали голоса горожан, скандировавших имя Марадоны с балконов. Церемонии прощания в условиях пандемии Официальная церемония прощания начнется в четверг. Местом проведения выбран президентский дворец Каса Росада. Такой чести удостаиваются не многие аргентинцы. Последний раз прощание в Каса Росада проходило десять лет назад, когда умер экс-президент страны Нестор Киршнер.