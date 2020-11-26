Главный тренер "Атлетико" отметил игру вратаря "Локомотива" Гилерме в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 26 ноября. Вратарь российского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме отлично играл в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Об этом заявил главный тренер мадридской команды Диего Симеоне, комментарий которого приводит газета AS .

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ

Не пассажиры. "Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ

Матч "Атлетико" - "Локомотив" прошел в Мадриде и завершился со счетом 0:0.

"В двух матчах против "Локомотива" у команды было много возможностей для победы, - заявил Симеоне. - В Москве нам было прохладно, сегодня не хватило свежести у ворот соперника. За первые 20 минут мы создали много моментов, которые надо было реализовывать, но вратарь "Локомотива" проделал отличную работу".

После четырех матчей "Локомотив" занимает третью строчку группы A, набрав три очка. "Атлетико" идет вторым с пятью очками.

В следующем туре "Локомотив" 1 декабря примет австрийский "Зальцбург". "Атлетико" в тот же день сыграет дома против германской "Баварии".