Китайская футбольная ассоциация выразила глубокое сожаление в связи со смертью Марадоны

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Китайская футбольная ассоциация назвала смерть Диего Марадоны горем для всех любителей футбола. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

"Воплощение Аргентины и источник радости при диктатуре". Аргентинцы прощаются с Марадоной

"Как лучший игрок XX века, чемпион мира, Марадона внес большой вклад в мировой футбол и принес немеркнущие воспоминания китайским болельщикам. Уход Марадоны является для всех любителей футбола ни с чем не сравнимым горем", - сказано в публикации.

"Отдадим дань уважения блестящей футбольной карьере Марадоны! Прощай, король мяча!", - говорится в заявлении.

Марадона скончался в возрасте 60 лет в среду. Причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.

В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур.