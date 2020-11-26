{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Диего Марадона

Китайская футбольная ассоциация выразила глубокое сожаление в связи со смертью Марадоны

Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Китайская футбольная ассоциация назвала смерть Диего Марадоны горем для всех любителей футбола. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

На эту тему
"Воплощение Аргентины и источник радости при диктатуре". Аргентинцы прощаются с Марадоной

"Как лучший игрок XX века, чемпион мира, Марадона внес большой вклад в мировой футбол и принес немеркнущие воспоминания китайским болельщикам. Уход Марадоны является для всех любителей футбола ни с чем не сравнимым горем", - сказано в публикации.

"Отдадим дань уважения блестящей футбольной карьере Марадоны! Прощай, король мяча!", - говорится в заявлении.

Марадона скончался в возрасте 60 лет в среду. Причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.

В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

Теги
Марадона, ДиегоУмер Диего Марадона
Умер Диего Марадона
Виллаш-Боаш предложил вывести 10-й номер из обращения в память о Марадоне
Марадона умер в возрасте 60 лет в среду
Читать полностью