Правительство Японии не комментирует информацию о выплатах члену оргкомитета ОИ

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует информацию о крупных выплатах со стороны заявочного комитета японскому бизнесмену Харуюки Такахаси, который, как утверждается, сыграл большую роль в победе Токио на выборах столицы Олимпиады и впоследствии получил должность члена Оргкомитета Игр. Об этом заявила в четверг министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото на заседании парламентского комитета.

"Правительство не комментирует то, что имеет отношение к заявочному комитету. Свои объяснения на этот счет следует предоставить правительству Токио и Национальному олимпийскому комитету Японии, которые отвечали за учреждение этого комитета", - сказала она.

Агентство Reuters в марте сообщало, что Такахаси, работавший в крупной рекламной компании Dentsu признал факт дарения подарков бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку, против которого были выдвинуты обвинения в коррупции. По данным агентства, позднее Такахаси получил от токийского заявочного комитета вознаграждение в размере $8,2 млн. После этого он был включен в оргкомитет Игр.

С 2009 по 2015 год Диак возглавлял IAAF, которая была переименована в World Athletics после чемпионата мира 2019 года. 86-летний сенегалец находится под стражей во Франции с ноября 2015 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.