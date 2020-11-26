Виллаш-Боаш предложил вывести 10-й номер из обращения в память о Марадоне

ТАСС, 26 ноября. Бывший главный тренер российского клуба "Зенит" португалец Андре Виллаш-Боаш предложил Международной федерации футбола (ФИФА) вывести из обращения 10-й номер на форме игроков в память об аргентинце Диего Марадоне. Комментарий Боаша, который ныне возглавляет французский "Марсель", приводит британская газета Daily Mail .

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Марадона скончался в возрасте 60 лет в среду. Причиной смерти стал сердечный приступ.

"Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения 10-й номер во всех соревнованиях и для всех команд. Думаю, это наилучший способ отдать дань уважения лучшему игроку в истории футбола", - сказал Виллаш-Боаш после матча Лиги чемпионов с португальским "Порту" (0:2).

Марадона выступал под 10-м номером за сборную Аргентины и итальянский "Наполи".