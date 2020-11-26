Союз биатлонистов России подтвердил, что у Бабикова обнаружен коронавирус

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил о четырех случаях заражения в составе команды перед первым этапом Кубка мира, в том числе у Бабикова. Помимо него, заболевание выявлено у врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина.

Отмечается, что в среду сборная России предоставила всю необходимую информацию для заседания медицинской комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), включая результаты ранее проведенных тестов. Решение о дальнейшем участии сборной России в стартовом этапе Кубка мира будут принимать медицинские власти Финляндии.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря). Сборную России на первом этапе Кубка мира представляют 14 биатлонистов. Если повторный тест подтвердит наличие инфекции, сборной России грозит отстранение от первого этапа Кубка мира. Случаи заражения коронавирусом также были выявлены в сборных Латвии и Молдавии.